Китай запустил космический корабль к строящейся орбитальной станции

В Китае с космодрома Цзюцюань запустили пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» — он доставит трёх космонавтов к строящейся орбитальной станции КНР.

Об этом сообщает ТАСС.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР назначило старт на 09:22 (04:22 мск) — запуск прошёл в соответствии с графиком с площадки на границе провинции Ганьсу.

Корабль был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-эф».

В 2020 году в Китае заявили о планах начать строительство собственной орбитальной космической станции, а в апреле 2021-го состоялся запуск основного модуля будущей китайской космической станции.