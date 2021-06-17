Китай запустил космический корабль к строящейся орбитальной станции

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В Китае с космодрома Цзюцюань запустили пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» — он доставит трёх космонавтов к строящейся орбитальной станции КНР.
Китай запустил космический корабль к строящейся орбитальной станции
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР назначило старт на 09:22 (04:22 мск) — запуск прошёл в соответствии с графиком с площадки на границе провинции Ганьсу.

Корабль был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-эф».

В 2020 году в Китае заявили о планах начать строительство собственной орбитальной космической станции, а в апреле 2021-го состоялся запуск основного модуля будущей китайской космической станции.

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