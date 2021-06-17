«Роскосмос» предложил заниматься экологическим мониторингом из космоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил наблюдать за выбросом СО₂ с орбиты Земли.

По его словам, для осуществления мониторинга выбросов СО₂ необходимо создать спецоборудование, с помощью которого можно будет выполнять спектральный анализ.

«Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в «Сфере», либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат, дополним «Сферу» компактной группировкой», — сказал он в интервью ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что решения по этому поводу ещё нет.

В апреле Рогозин рассказал о планах обеспечить космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей России к 2024 году.