«Роскосмос» предложил заниматься экологическим мониторингом из космоса

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил наблюдать за выбросом СО₂ с орбиты Земли.
«Роскосмос» предложил заниматься экологическим мониторингом из космоса
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По его словам, для осуществления мониторинга выбросов СО₂ необходимо создать спецоборудование, с помощью которого можно будет выполнять спектральный анализ.

«Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в «Сфере», либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат, дополним «Сферу» компактной группировкой», — сказал он в интервью ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что решения по этому поводу ещё нет.

В апреле Рогозин рассказал о планах обеспечить космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей России к 2024 году.

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