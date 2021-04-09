«Роскосмос» планирует в 2024 году обеспечить Россию космической связью

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах в 2024 году обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей России.

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю Россию 100%-ным покрытием космической связью и ШПД», — цитирует ТАСС заявление Рогозина.

Он уточнил, что широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для страны.

«Мы планируем после утверждения программы «Сфера» немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», — пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что приоритетной зоной покрытия является Арктика, поскольку её нужно «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью», в частности, это необходимо для развития Северного морского пути.

Ранее Рогозин заявил о двух запланированных в 2021 году пусках «Протона-М».