«Роскосмос» планирует в 2024 году обеспечить Россию космической связью

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах в 2024 году обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей России.
«Роскосмос» планирует в 2024 году обеспечить Россию космической связью
  • РИА Новости

«Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю Россию 100%-ным покрытием космической связью и ШПД», — цитирует ТАСС заявление Рогозина.

Он уточнил, что широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для страны.

«Мы планируем после утверждения программы «Сфера» немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», — пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что приоритетной зоной покрытия является Арктика, поскольку её нужно «обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью», в частности, это необходимо для развития Северного морского пути.

Ранее Рогозин заявил о двух запланированных в 2021 году пусках «Протона-М».

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