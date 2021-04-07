Рогозин заявил о двух запланированных в 2021 году пусках «Протона-М»

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С космодрома Байконур в 2021 году планируется выполнить два пуска ракеты-носителя «Протон-М», заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о двух запланированных в 2021 году пусках «Протона-М»
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Сегодня — 20 лет со дня первого пуска тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М»... В этом году готовим ещё два пуска», — написал он в своём Telegram-канале.

Источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщали, что один из трёх намеченных на 2021 год пусков «Протон-М» со спутником-ретранслятором «Луч-5Х» перенесён на следующий год.

В феврале Рогозин сообщил, что в 2021 году запланированы пуски 29 ракет космического назначения.

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