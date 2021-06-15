В «Роскосмосе» сообщили о переговорах о возможности использовать Куру под пилотируемые пуски

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021 сообщил, что «Роскосмос» ведёт переговоры по возможному использованию в будущем космодрома Куру под пилотируемые пуски.

«Мы с французскими коллегами обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2», который находится в Гвиане, для того чтобы его можно было использовать под пилотируемые программы», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он добавил, что его можно было бы использовать «в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции».

Также Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.