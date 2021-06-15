В «Роскосмосе» сообщили о переговорах о возможности использовать Куру под пилотируемые пуски
- РИА Новости
«Мы с французскими коллегами обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2», который находится в Гвиане, для того чтобы его можно было использовать под пилотируемые программы», — цитирует ТАСС Рогозина.
Он добавил, что его можно было бы использовать «в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции».
Также Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.