В «Роскосмосе» сообщили о переговорах о возможности использовать Куру под пилотируемые пуски

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021 сообщил, что «Роскосмос» ведёт переговоры по возможному использованию в будущем космодрома Куру под пилотируемые пуски.
В «Роскосмосе» сообщили о переговорах о возможности использовать Куру под пилотируемые пуски
  • РИА Новости

«Мы с французскими коллегами обсуждаем возможность в рамках большого лунного проекта трансформировать стартовый комплекс «Союз-2», который находится в Гвиане, для того чтобы его можно было использовать под пилотируемые программы», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он добавил, что его можно было бы использовать «в том числе для запуска кораблей в направлении китайской станции».

Также Рогозин заявил, что Россия и Китай ведут переговоры со многими партнёрами по возможности их участия в проекте Международной научной лунной станции.

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