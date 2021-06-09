Рогозин назвал предполагаемые сроки запуска российской автоматической станции к Луне
- РИА Новости
Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«К концу года будет готов аппарат «Луна-25». Это первый наш посадочный аппарат, который будет отправлен на Луну либо в конце этого года, либо в начале следующего года — по технической готовности», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».
В апреле Рогозин рассказал о подготовке пуска машины.
Он назвал планы по запуску российской автоматической станции на Южный полюс Луны «исторически важным событием для всей отрасли».