Рогозин назвал предполагаемые сроки запуска российской автоматической станции к Луне

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Запуск первой российской автоматической станции, которая будет отправлена на Луну, может состояться в начале 2022 года.
Рогозин назвал предполагаемые сроки запуска российской автоматической станции к Луне
  • РИА Новости

Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«К концу года будет готов аппарат «Луна-25». Это первый наш посадочный аппарат, который будет отправлен на Луну либо в конце этого года, либо в начале следующего года — по технической готовности», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

В апреле Рогозин рассказал о подготовке пуска машины.

Он назвал планы по запуску российской автоматической станции на Южный полюс Луны «исторически важным событием для всей отрасли».

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