Рогозин назвал предполагаемые сроки запуска российской автоматической станции к Луне

Запуск первой российской автоматической станции, которая будет отправлена на Луну, может состояться в начале 2022 года.

Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«К концу года будет готов аппарат «Луна-25». Это первый наш посадочный аппарат, который будет отправлен на Луну либо в конце этого года, либо в начале следующего года — по технической готовности», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

В апреле Рогозин рассказал о подготовке пуска машины.

Он назвал планы по запуску российской автоматической станции на Южный полюс Луны «исторически важным событием для всей отрасли».