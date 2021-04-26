Рогозин рассказал о подготовке пуска аппарата «Луна-25»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25».

«Работа идёт по плану, у нас сбоев нет. Мы должны достичь к сентябрю стартовую готовность с тем, чтобы попасть в пусковое окно, которое у нас открывается 1 октября и будет действовать до 30 октября», — цитирует ТАСС Рогозина.

Он отметил, что «это сложная машина, сложный пуск».

«Впервые в мире мы идём на Южный полюс Луны, поэтому, конечно, коллектив разработчиков... тщательно готовится к этому, но пока каких бы то ни было опасений, что мы не впишемся в это пусковое окно, у нас нет», — заявил глава компании.

Он добавил, что «это исторически важное событие для всей отрасли».

В марте сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.