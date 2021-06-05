Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал идеи о массовых полётах на Марс. По словам директора российской госкорпорации, технически образованные люди понимают, что это «абсолютный абсурд», однако народ любит вау-эффект.

Такое мнение Рогозин выразил во время ПМЭФ.

«Люди, технически посвящённые, понимают, что это абсолютный абсурд», — сказал он.

Глава «Роскосмоса» отметил, что лететь на Марс можно только в пусковое окно, которое открывается раз в два года.

Пассажиры в таком случае полетят как «шпроты в банке», добавил он: в одну сторону они будут лететь девять месяцев и два года будут ждать открытия очередного пускового окна.

«Народу нравится. Я это называю «эффектом вау»... На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода маркетолога. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — сказал Рогозин.

В ноябре 2018 года глава SpaceX Илон Маск рассказал, что вероятность его полёта на Марс, если люди получат возможность путешествовать на эту планету, составляет 70%.

Также американский предприниматель предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты.

В «Роскосмосе» отметили, что для проведения такой программы необходим запуск не менее 10 тыс. ракет к полюсам Марса. Рогозин, в свою очередь, выразил мнение, что «взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия — очевидный».