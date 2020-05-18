Рогозин оценил идею Маска о термоядерных взрывах на Марсе

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил идею главы американской SpaceX Илона Маска, который предложил терраформировать Марс с помощью термоядерных взрывов.

«Глава SpaceX предложил «терраформировать Марс», проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия — очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса», — написал Рогозин в Twitter.

Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По его идее, замёрзший углекислый газ, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса, начнёт испаряться. Газ сделает атмосферу планеты плотнее и вызовет парниковый эффект — температура на ней повысится.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, комментируя идею Маска, в интервью ТАСС заявил, что для проведения такой программы необходим запуск не менее 10 тыс. ракет к полюсам Марса. Сам глава SpaceX отреагировал на слова представителя «Роскосмоса» в Twitter следующим образом: «Не проблема».

Ранее Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.