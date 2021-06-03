В России начат эксперимент по пересадке полученной в космосе костной ткани
- Reuters
«Первая группа уже прооперирована, им трансплантировали разные материалы, животные уже находятся в виварии», — цитирует РИА Новости Хесуани.
По его словам, в общей сложности в эксперименте задействованы более 50 животных.
Он уточнил, что одна из важнейших целей эксперимента — сравнить космические и земные материалы.
19 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2020 по 2023 год столичные больницы получат 6 тыс. единиц новейшего оборудования.