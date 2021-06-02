Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос из модуля «Поиск»
- globallookpress.com
«Выходной люк модуля «Поиск» открыт!» — говорится в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».
Отмечается, что для космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва это первый опыт работы за пределами МКС.
Выход в открытый космос проходит в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля «Наука».
В марте начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов прокомментировал планы по установке модуля «Наука» на МКС.