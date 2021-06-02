Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос из модуля «Поиск»

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Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли выходной люк стыковочного отсека «Поиск» Международной космической станции (МКС) и приступили к первому в 2021 году выходу в открытый космос.
Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос из модуля «Поиск»
  • globallookpress.com

«Выходной люк модуля «Поиск» открыт!» — говорится в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

Отмечается, что для космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва это первый опыт работы за пределами МКС.

Выход в открытый космос проходит в рамках подготовки к стыковке многофункционального лабораторного модуля «Наука».

В марте начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Павел Власов прокомментировал планы по установке модуля «Наука» на МКС.

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