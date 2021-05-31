Эпидемиолог Фаворов прокомментировал возможное влияние мутации коронавируса на эффективность вакцины

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов в шоу Антона Красовского «Антонимы. Ковидный дневничок» на YouTube прокомментировал возможное влияние мутации коронавируса на эффективность вакцины.

«Общепринятый среди экспертов постулат: до сих пор не показано значительного влияния, но высока вероятность, что рано или поздно это случится», — сказал Фаворов.

Он подчеркнул, что вирус мутирует даже в течение одной болезни одного больного «сотни раз».

«Все «мутанты» обычно погибают, потому что это всегда неудача, но когда у тебя такая масса — миллионы заболевших с миллионами вариантов, — находится вирус, который изменяет свою структуру. И именно он начинает размножаться. Другие-то не могут», — сказал эпидемиолог, подчеркнув, что «это и есть теория отбора».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что вакцину от COVID-19 «придётся каждый год переделывать», Фаворов отметил, что «пока такой постановки вопроса нет».

«Не исключена возможность, что да, что окажется, что придётся менять последовательность, потому что вирус будет приспосабливаться», — добавил эксперт.

Ранее доктор биологических наук, специалист в области генетики и патофизиологии человека Анча Баранова высказалась в беседе с Красовским о конспирологических теориях возникновения коронавирусной инфекции.