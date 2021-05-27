Запуск спутников OneWeb с Восточного отложен на сутки
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«По техническим причинам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии №47 перенесён на резервную дату», — приводит Интерфакс сообщение «Роскосмоса».
В настоящее время ракета космического назначения остаётся в предстартовом состоянии.
Отмечается, что о времени старта будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что партию спутников OneWeb доставили на Восточный.