Запуск спутников OneWeb с Восточного отложен на сутки 

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Запуск ракеты «Союз» со спутниками компании OneWeb с космодрома Восточный перенесён на 28 мая.
Запуск спутников OneWeb с Восточного отложен на сутки 
  • © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса

«По техническим причинам пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии №47 перенесён на резервную дату», — приводит Интерфакс сообщение «Роскосмоса».

В настоящее время ракета космического назначения остаётся в предстартовом состоянии.

Отмечается, что о времени старта будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что партию спутников OneWeb доставили на Восточный.

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