Партию спутников OneWeb доставили на Восточный

Ещё одна партия британских спутников связи OneWeb доставлена на космодром Восточный для майского запуска.

«36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолёте Ан-124-100», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что груз доставлен на космодром специалистами Космического центра «Восточный».

Как отметили в госкорпорации, подготовка к запуску спутников, который намечен на май, уже начата.

26 апреля российский разгонный блок «Фрегат» доставил все 36 британских спутников связи компании OneWeb на целевую орбиту.