Партию спутников OneWeb доставили на Восточный
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«36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолёте Ан-124-100», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».
Отмечается, что груз доставлен на космодром специалистами Космического центра «Восточный».
Как отметили в госкорпорации, подготовка к запуску спутников, который намечен на май, уже начата.
26 апреля российский разгонный блок «Фрегат» доставил все 36 британских спутников связи компании OneWeb на целевую орбиту.