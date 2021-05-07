Партию спутников OneWeb доставили на Восточный

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Ещё одна партия британских спутников связи OneWeb доставлена на космодром Восточный для майского запуска.
Партию спутников OneWeb доставили на Восточный
  • © РИА Новости

«36 космических аппаратов компании OneWeb прибыли в аэропорт Игнатьево (город Благовещенск) на самолёте Ан-124-100», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что груз доставлен на космодром специалистами Космического центра «Восточный».

Как отметили в госкорпорации, подготовка к запуску спутников, который намечен на май, уже начата.

26 апреля российский разгонный блок «Фрегат» доставил все 36 британских спутников связи компании OneWeb на целевую орбиту.

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