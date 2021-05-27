Центр Гамалеи может изучить вопрос необходимости масок для вакцинированных

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может изучить вопрос отмены необходимости ношения масок для вакцинированных от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Гамалеи Владимир Гущин.

Он отметил, что, «по всей видимости, есть основания говорить», что вероятность передачи COVID-19 после вакцинации «сильно снижена».

По его словам, для того чтобы определить, насколько снижена передача вируса, необходимо проводить более детальные эпидемиологические исследования.

«Но прямо сейчас, я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но это указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — цитирует Гущина ТАСС.

Также Гущин заявил, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными.