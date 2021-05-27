Центр Гамалеи может изучить вопрос необходимости масок для вакцинированных
- РИА Новости
Он отметил, что, «по всей видимости, есть основания говорить», что вероятность передачи COVID-19 после вакцинации «сильно снижена».
По его словам, для того чтобы определить, насколько снижена передача вируса, необходимо проводить более детальные эпидемиологические исследования.
«Но прямо сейчас, я думаю, что это не вопрос отказа от масок, но это указание на то, что этот вопрос нужно более внимательно изучить», — цитирует Гущина ТАСС.
Также Гущин заявил, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными.