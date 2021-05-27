Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными

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Люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V», перестают быть заразными.
Прошедшие полный курс вакцинации «Спутником V» перестают быть заразными
  • AFP

Об этом, как пишет ТАСС, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов разработавшего вакцину центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — сказал он.

Соответствующее заявление Гущин сделал во время выступления на IX Международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

Ранее сообщалось, что словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня. 

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