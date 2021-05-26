Эксперт рассказал о предстоящем суперлунии

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Полина Полетаева
Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал RT сообщение о том, 26 мая произойдёт редкое астрономическое явление — затмение супер-Луны.

«Как сочетание одновременно трёх явлений оно действительно редкое. Но этим интерес к нему и исчерпывается. На самом деле затмение уже вовсю происходит. И максимальная его фаза наступила в 14:19 по московскому времени. И так совпало в этот раз, что в пределах примерно десяти часов в этот же момент происходит прохождение Луны через перигей, то есть через ближайшую к Земле точку лунной орбиты. Вот такое совпадение по времени, и не более того», — рассказал Вибе.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что затмение супер-Луны ожидается 26 мая.

В планетарии отметили, что суперлуние будет видно по всему миру.

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