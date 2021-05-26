Затмение супер-Луны ожидается 26 мая

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Редкое астрономическое явление — затмение супер-Луны — произойдёт 26 мая, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Затмение супер-Луны ожидается 26 мая
  • Reuters

«26 мая мы увидим супер-Луну — самую большую Луну 2021 года. И не просто супер-Луну, а полное затмение супер-Луны», — говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Два астрономических явления — суперлуние 2021 года, когда Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, и лунное затмение смогут увидеть жители России.

Отмечается, что суперлуние будет видно по всему миру.

В апреле 2020 года супер-Луну можно было увидеть с территории Башкирии.


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