Суперлуну можно будет увидеть с территории Башкирии в ночь на 8 апреля
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на уфимский планетарий.
Луна появится над восточным горизонтом уже 7 апреля примерно в 18:57. Через четыре часа она максимально приблизится к Земле и окажется в перигее.
Суперлуна отличается от обычной полной Луны размером и яркостью.
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