Китайский аппарат приступил к исследованию Марса

Марсоход «Чжужун» из Китая сошёл со своей посадочной платформы и приступил к исследованию планеты, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Аппарат будет передавать данные о материальном составе поверхности планеты, определять её подповерхностную структуру и магнитные поля, а также наблюдать за окружающей метеорологической обстановкой.

Он оснащён камерой наблюдения за ландшафтом, многоспектральной камерой, радаром для исследования недр, детектором состава поверхности, детектором магнитного поля и метеорологическим монитором.

15 мая китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.

23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».