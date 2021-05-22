Китайский аппарат приступил к исследованию Марса

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Марсоход «Чжужун» из Китая сошёл со своей посадочной платформы и приступил к исследованию планеты, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
Китайский аппарат приступил к исследованию Марса
  • © Reuters

Аппарат будет передавать данные о материальном составе поверхности планеты, определять её подповерхностную структуру и магнитные поля, а также наблюдать за окружающей метеорологической обстановкой.

Он оснащён камерой наблюдения за ландшафтом, многоспектральной камерой, радаром для исследования недр, детектором состава поверхности, детектором магнитного поля и метеорологическим монитором.

15 мая китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.

23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».

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