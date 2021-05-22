Китайский аппарат приступил к исследованию Марса
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Аппарат будет передавать данные о материальном составе поверхности планеты, определять её подповерхностную структуру и магнитные поля, а также наблюдать за окружающей метеорологической обстановкой.
Он оснащён камерой наблюдения за ландшафтом, многоспектральной камерой, радаром для исследования недр, детектором состава поверхности, детектором магнитного поля и метеорологическим монитором.
15 мая китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.
23 июля 2020 года Китай заявил об успешном запуске своего первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».