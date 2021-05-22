Обнаружена галактика с самой древней спиральной структурой

Группа исследователей обнаружила галактику с самой древней спиральной структурой, говорится в сообщении обсерватории ALMA.

globallookpress.com

Отмечается, что галактике присвоено название BRI 1335-0417. По оценкам учёных, её возраст составляет 12,4 млрд лет. 26 октября 2020 года NASA обнаружило с помощью телескопа SOFIA воду на солнечной стороне Луны.