Обнаружена галактика с самой древней спиральной структурой

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Группа исследователей обнаружила галактику с самой древней спиральной структурой, говорится в сообщении обсерватории ALMA.
Обнаружена галактика с самой древней спиральной структурой
  • globallookpress.com

Отмечается, что галактике присвоено название BRI 1335-0417.

По оценкам учёных, её возраст составляет 12,4 млрд лет.

26 октября 2020 года NASA обнаружило с помощью телескопа SOFIA воду на солнечной стороне Луны.

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