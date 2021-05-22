Обнаружена галактика с самой древней спиральной структурой
Группа исследователей обнаружила галактику с самой древней спиральной структурой, говорится в сообщении обсерватории ALMA.
- globallookpress.com
Отмечается, что галактике присвоено название BRI 1335-0417.
По оценкам учёных, её возраст составляет 12,4 млрд лет.
26 октября 2020 года NASA обнаружило с помощью телескопа SOFIA воду на солнечной стороне Луны.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: