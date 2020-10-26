В NASA заявили об обнаружении воды на солнечной стороне Луны

NASA обнаружило с помощью телескопа SOFIA воду на солнечной стороне Луны. Об этом заявил глава ведомства Джим Брайденстайн.

«Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA», — написал он в Twitter.

Брайденстайн отметил, что в NASA на данный момент не знают, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74cpic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Как отметил директор астрофизического подразделения NASA Пол Хертц, открытие свидетельствует о том, что вода может быть распределена по лунной поверхности, а не находится только в холодных и затенённых местах у лунных полюсов.

«Теперь мы знаем, что она там есть», — цитирует ТАСС специалиста.

В сентябре в NASA заявили, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.