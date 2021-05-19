Испанские учёные сделают ДНК-тест останков Колумба
- Reuters
Об этом говорится в пресс-релизе испанского университета.
«Возобновляется одно из самых долгожданных научных исследований… Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, оставив в качестве наследия вопрос, окружённый тайной: своё истинное происхождение», — говорится в сообщении.
В 2003 году из Севильского кафедрального собора была извлечена часть костных останков мореплавателя. С тех пор они хранились в Гранадском университете.
Согласно официальной теории, Колумб был генуэзцем, но есть версии, оспаривающие эту теорию, поэтому учёные решили выполнить анализ ДНК первооткрывателя Америки.
В 2018 году сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена.