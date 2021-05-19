Испанские учёные сделают ДНК-тест останков Колумба

Короткая ссылка
Университет Гранады проведёт ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы выяснить тайну его происхождения.
Испанские учёные сделают ДНК-тест останков Колумба
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе испанского университета.

«Возобновляется одно из самых долгожданных научных исследований… Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, оставив в качестве наследия вопрос, окружённый тайной: своё истинное происхождение», — говорится в сообщении.

В 2003 году из Севильского кафедрального собора была извлечена часть костных останков мореплавателя. С тех пор они хранились в Гранадском университете.

Согласно официальной теории, Колумб был генуэзцем, но есть версии, оспаривающие эту теорию, поэтому учёные решили выполнить анализ ДНК первооткрывателя Америки.

В 2018 году сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить