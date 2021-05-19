Испанские учёные сделают ДНК-тест останков Колумба

Университет Гранады проведёт ДНК-тест останков первооткрывателя Америки Христофора Колумба, чтобы выяснить тайну его происхождения.

Об этом говорится в пресс-релизе испанского университета.

«Возобновляется одно из самых долгожданных научных исследований… Христофор Колумб умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде, оставив в качестве наследия вопрос, окружённый тайной: своё истинное происхождение», — говорится в сообщении.

В 2003 году из Севильского кафедрального собора была извлечена часть костных останков мореплавателя. С тех пор они хранились в Гранадском университете.

Согласно официальной теории, Колумб был генуэзцем, но есть версии, оспаривающие эту теорию, поэтому учёные решили выполнить анализ ДНК первооткрывателя Америки.

В 2018 году сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена.