США передали Испании найденную копию письма Колумба об открытии Америки
Отмечается, что возвращению письма предшествовало семилетнее расследование. Американские правоохранители в штате Делавэр получили сообщение о том, что из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных вручную в XV веке. Оригиналы были заменены подделками.
Следствие установило, что в 2005 году два итальянских книготорговца продали за €600 тыс. копию письма Колумба, похищенную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне.
В 2013 году было установлено, что в 2011 году документ был перепродан за около $900 тыс. Новый владелец копии письма добровольно передал её американским властям.
Церемония передачи копии прошла в посольстве Испании в США.
Ранее в США на аукционе продали копию письма Колумба об открытии Америки за $751,5 тысячи.