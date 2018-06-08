США передали Испании найденную копию письма Колумба об открытии Америки

Иммиграционная и таможенная полиция США передала представителям Испании найденную копию письма Христофора Колумба об открытии Америки, которая ранее была похищена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что возвращению письма предшествовало семилетнее расследование. Американские правоохранители в штате Делавэр получили сообщение о том, что из европейских библиотек было украдено несколько копий оригинального письма Колумба, написанных вручную в XV веке. Оригиналы были заменены подделками.

Следствие установило, что в 2005 году два итальянских книготорговца продали за €600 тыс. копию письма Колумба, похищенную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне.

В 2013 году было установлено, что в 2011 году документ был перепродан за около $900 тыс. Новый владелец копии письма добровольно передал её американским властям.

Церемония передачи копии прошла в посольстве Испании в США.

Ранее в США на аукционе продали копию письма Колумба об открытии Америки за $751,5 тысячи.