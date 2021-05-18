«Роскосмос» заявил о возможности сближения российского и японского спутников на 200 м

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В «Роскосмосе» сообщили, что, по информации главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, «примерно в четыре утра по московскому времени 19 мая 2021 года космические аппараты «Канопус-В» №5 и ASNARO (Япония) могут сблизиться на расстоянии около 200 м».
«Роскосмос» заявил о возможности сближения российского и японского спутников на 200 м
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Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«ГИАЦ АСПОС ОКП осуществляет постоянный мониторинг данной ситуации», — говорится в сообщении.

26 апреля российский разгонный блок «Фрегат» доставил все 36 британских спутников связи компании OneWeb на целевую орбиту.

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