Рогозин приветствовал посадку китайского зонда на поверхность Марса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал большим успехом Пекина посадку китайского зонда «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса.

«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогозин также сообщил, что в 2022 году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».

15 мая китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.

В NASA поздравили Китайское национальное космическое управление с успешной посадкой первого китайского марсохода.