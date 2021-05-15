Рогозин приветствовал посадку китайского зонда на поверхность Марса
- РИА Новости
«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в своём Telegram-канале.
Рогозин также сообщил, что в 2022 году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».
15 мая китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил успешную посадку на поверхность планеты.
В NASA поздравили Китайское национальное космическое управление с успешной посадкой первого китайского марсохода.