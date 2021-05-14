Гинцбург рассказал о разработке платформ для быстрой адаптации вакцин

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинбцург заявил, что российские специалисты разработали две платформы, позволяющие быстро адаптировать вакцины против новых штаммов коронавируса.
Гинцбург рассказал о разработке платформ для быстрой адаптации вакцин
  • Reuters
  • © REUTERS/Anton Vaganov

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, ситуация с появлением новых вариантов коронавируса показывает, что важным направлением является возможность быстрой подстройки вакцин под эти штаммы.

Гинцбург сообщил, что для решения этой задачи были разработаны две альтернативные платформы, которые позволяют быстро менять вакцины.

«И по одной, и по второй платформе сейчас мы переходим к доклинике (доклинические исследования. — RT), которая, надеюсь, стартует уже летом, если не в мае», — сказал он.

Также Гинцбург рассказал, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

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