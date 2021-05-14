Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

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Астероид 2015 KJ19 размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, пролетит возле Земли 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
  • globallookpress.com

Отмечается, что астероид имеет диаметр от 88 до 200 м.

На минимальную дистанцию к Земле он подойдёт в 13:04 по мск.

Астероид не представляет опасности.

В январе российский учёный Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.

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