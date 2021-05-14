Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Астероид 2015 KJ19 размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, пролетит возле Земли 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.

Отмечается, что астероид имеет диаметр от 88 до 200 м.

На минимальную дистанцию к Земле он подойдёт в 13:04 по мск.

Астероид не представляет опасности.

В январе российский учёный Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.