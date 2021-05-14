Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
Астероид 2015 KJ19 размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, пролетит возле Земли 14 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные NASA.
- globallookpress.com
Отмечается, что астероид имеет диаметр от 88 до 200 м.
На минимальную дистанцию к Земле он подойдёт в 13:04 по мск.
Астероид не представляет опасности.
В январе российский учёный Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.
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