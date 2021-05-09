«Роскосмос» подтвердил падение части ступени китайской ракеты в океан

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В «Роскосмосе» прокомментировали завершение схода с околоземной орбиты ступени ракеты-носителя Long March 5B, которая частично сгорела при входе в атмосферу над акваторией Индийского океана.
«Роскосмос» подтвердил падение части ступени китайской ракеты в океан
  • Reuters

«В воскресенье объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным АСПОС ОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана», — говорится в сообщении госкорпорации.

5 мая в Пентагоне заявили, что обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя могут упасть на Землю в течение нескольких дней, американские военные отслеживают траекторию движения ракеты.

Ракета Long March 5B 29 апреля вывела на околоземную орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

Ступень не имеет средств активного манёвра и осуществляет неуправляемый сход с орбиты.

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