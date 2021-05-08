Ступень ракеты Long March 5B может войти в атмосферу в ночь на 9 мая

Ступень китайской ракеты-носителя Long March 5B может частично упасть на Землю в ночь на 9 мая в районе Тиморского моря южнее Индонезии. Об этом сообщает «Роскосмос».

«Объект может войти в атмосферу Земли после 02:30 мск 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря. Сейчас он устойчиво теряет высоту орбиты: за прошедшие сутки наблюдения её апогей уменьшился ещё с 267 до 218 км, а перигей — с 156 до 146 км», — говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что часть конструкций ступени сгорит в атмосфере, а отдельные несгораемые элементы могут достигнуть поверхности.

5 мая в Пентагоне заявили, что обломки китайской тяжёлой ракеты-носителя могут упасть на Землю в течение нескольких дней, американские военные отслеживают траекторию движения ракеты.

Ракета Long March 5B 29 апреля вывела на околоземную орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции.

Ступень не имеет средств активного манёвра и осуществляет неуправляемый сход с орбиты.