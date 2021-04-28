Учёные в Техасе научились уничтожать коронавирус с помощью термообработки

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Исследователи из Техасского университета A&M научились ликвидировать коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за одну секунду с помощью термообработки.
Учёные в Техасе научились уничтожать коронавирус с помощью термообработки
  • © Reuters

Согласно релизу, опубликованному на Phys.org, учёные собрали секцию трубки из нержавеющей стали, через которую стали пропускать раствор, содержащий коронавирус.

При нагревании трубки до 72 °С на полсекунды и её моментальном охлаждении титр коронавируса в растворе уменьшался в 100 тыс. раз, чего оказалось достаточно для его нейтрализации.

В исследовании отмечается, что такой способ термической обработки может использоваться в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал первый российский медицинский зонд для забора проб на коронавирус, разработанный в Татарстане.

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