Учёные в Техасе научились уничтожать коронавирус с помощью термообработки
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Согласно релизу, опубликованному на Phys.org, учёные собрали секцию трубки из нержавеющей стали, через которую стали пропускать раствор, содержащий коронавирус.
При нагревании трубки до 72 °С на полсекунды и её моментальном охлаждении титр коронавируса в растворе уменьшался в 100 тыс. раз, чего оказалось достаточно для его нейтрализации.
В исследовании отмечается, что такой способ термической обработки может использоваться в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор зарегистрировал первый российский медицинский зонд для забора проб на коронавирус, разработанный в Татарстане.