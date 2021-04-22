На Солнце 22 апреля произошли три вспышки

На Солнце зафиксированы утром в четверг 22 апреля зафиксированы три вспышки.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Как отмечает лаборатория, первая вспышка класса С началась в 07:10 мск, затем следовала еще одна в 08:00 мск, и последняя произошла в 08:50 мск.

В среднем каждая из вспышек длилась 5-7 минут.

Ранее доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачёв рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье.