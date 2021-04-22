На Солнце 22 апреля произошли три вспышки
- NASA
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Как отмечает лаборатория, первая вспышка класса С началась в 07:10 мск, затем следовала еще одна в 08:00 мск, и последняя произошла в 08:50 мск.
В среднем каждая из вспышек длилась 5-7 минут.
Ранее доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачёв рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье.