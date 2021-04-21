Российские ученые предложили отправить на Луну робота Марфу

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Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлётно-посадочный комплекс (ЛВПК).
Российские ученые предложили отправить на Луну робота Марфу
  • ©Роскосмос/Иван Вагнер

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного руководителя ИКИ академика Льва Зелёного.

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали её МАРФА (мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура)», — заявил он.

Зелёный пояснил, что «это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате».

По его словам, Марфа должна будет выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта и загрузить их в аппарат.

«Наверное, на Землю его возвращать не обязательно», — сообщил он.

Академик добавил, что «основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно построить орбитальную станцию. Он также отметил, что новая станция может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны.

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