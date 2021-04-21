Российские ученые предложили отправить на Луну робота Марфу

Институт космических исследований (ИКИ) РАН предлагает отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека Лунный взлётно-посадочный комплекс (ЛВПК).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на научного руководителя ИКИ академика Льва Зелёного.

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали её МАРФА (мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура)», — заявил он.

Зелёный пояснил, что «это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате».

По его словам, Марфа должна будет выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта и загрузить их в аппарат.

«Наверное, на Землю его возвращать не обязательно», — сообщил он.

Академик добавил, что «основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что ситуация, которая складывается на МКС, может в будущем привести к серьёзным последствиям вплоть до катастрофы. По его словам, Россия способна самостоятельно построить орбитальную станцию. Он также отметил, что новая станция может быть использована как перевалочный пункт для освоения Луны.