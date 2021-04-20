Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против штаммов коронавируса

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире Первого канала рассказал, что вакцина «Спутник V» эффективна против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

«Можно сегодня точно заявить, что «Спутник V» защищает от тех известных штаммов, которые, соответственно, циркулируют в мире, которые приобрели эпидемиологический потенциал», — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург назвал в том числе британский, южноафриканский и бразильский штаммы.

При этом он отметил, что нет стопроцентной гарантии того, что вакцина будет защищать от всех штаммов вируса, которые могут появиться в будущем.

Ранее Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса.