Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические исследования вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Завершаются доклинические исследования вакцины против SARS-CoV-2», — цитирует её РИА Новости.

Скворцова добавила, что вакцина нацелена на консервативные низкоизменчивые части вируса и вызывает развитие трёх типов клеточного иммунитета.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19.