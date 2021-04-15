ФМБА завершает доклинические исследования вакцины от коронавируса
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Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Завершаются доклинические исследования вакцины против SARS-CoV-2», — цитирует её РИА Новости.
Скворцова добавила, что вакцина нацелена на консервативные низкоизменчивые части вируса и вызывает развитие трёх типов клеточного иммунитета.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19.