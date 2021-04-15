ФМБА завершает доклинические исследования вакцины от коронавируса

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические исследования вакцины от коронавируса.
ФМБА завершает доклинические исследования вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Завершаются доклинические исследования вакцины против SARS-CoV-2», — цитирует её РИА Новости.

Скворцова добавила, что вакцина нацелена на консервативные низкоизменчивые части вируса и вызывает развитие трёх типов клеточного иммунитета.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на площадке НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разрабатывается ещё одна российская вакцина против COVID-19.

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