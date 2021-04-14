В центре Гамалеи рассказали о системе очистки «Спутника V»

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В центре Гамалеи рассказали о системе очистки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
В центре Гамалеи рассказали о системе очистки «Спутника V»
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В сообщении на официальном сайте «Спутника V» говорится, что «высочайшее качество и безопасность вакцины «Cпутник V» в том числе обеспечивается тем, что при производстве «Спутника V» в отличие от других вакцин используется технология четырёхстадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации».

«Такая технология позволяет получать высокоочищенный препарат, который проходит обязательный контроль на содержание остаточной ДНК», — говорится в заявлении.

В центре добавили, что готовы поделиться «своими технологиями очистки с другими производителями вакцин для минимизации побочных эффектов при их применении».

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не зафиксировано ни одного случая тромбоза у пациентов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

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