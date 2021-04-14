Голикова сообщила о создании субъединичной вакцины против чумы

Вице-премьер России Татьяна Голикова на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы сообщила о создании субъединичной вакцины против чумы.

«Центром по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости с целью создания эффективного производства вакцинных препаратов против особо опасных инфекций были созданы вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы», — цитирует ТАСС Голикову.

Она также сообщила, что Центром высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины в целях разработки технологий лечения группы нейромышечных болезней разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна.

В июле 2020 года сообщалось, что в Монголии зафиксирован один летальный случай в результате заболевания бубонной чумой.