Голикова сообщила о создании субъединичной вакцины против чумы

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова на Совете по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2027 годы сообщила о создании субъединичной вакцины против чумы.
Голикова сообщила о создании субъединичной вакцины против чумы
  • РИА Новости

«Центром по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости с целью создания эффективного производства вакцинных препаратов против особо опасных инфекций были созданы вакцинные штаммы, адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин. Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной вакцины против чумы», — цитирует ТАСС Голикову.

Она также сообщила, что Центром высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины в целях разработки технологий лечения группы нейромышечных болезней разработан прототип технологии лечения миодистрофии Дюшенна.

В июле 2020 года сообщалось, что в Монголии зафиксирован один летальный случай в результате заболевания бубонной чумой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить