Профессор Абрахам Леб рассказал о способах поиска других цивилизаций

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Бывший декан астрономического факультета Гарвардского университета профессор Абрахам Леб рассказал о способах поиска других цивилизаций.
Профессор Абрахам Леб рассказал о способах поиска других цивилизаций
  • NASA

«Надо отправлять зонды для съёмок каждого нового объекта, прилетевшего к нам из-за пределов Солнечной системы. Да, большинство из них, скорее всего, окажутся астероидами или кометами. Но ведь могут быть и те, что созданы инопланетным разумом», — заявил он в рамках программы «Клуб знаменитых путешественников» — совместного проекта Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».

Леб сравнил это с поиском пластиковой бутылки на берегу моря среди камней и песка.

Как считает эксперт, всестороннее изучение каждого нового объекта, появляющегося из другой звёздной системы, — разумный шаг в деле поиска таких «пластиковых бутылок», передаёт kp.ru.

Ранее лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов.

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