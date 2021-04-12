Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов

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Лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов.
Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов
  • Reuters

«Это просмотр фильма «Белое солнце пустыни» за сутки до старта, накануне вечером, это выход из гостиницы «Космонавт» к автобусам, когда автобус уже будет везти экипаж на стартовую площадку под песню группы «Земляне» «Трава у дома», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров в беседе с Nation News оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.

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