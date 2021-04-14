Британский учёный оценил возможность существования цивилизаций во Вселенной

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Бывший декан астрономического факультета Гарвардского университета, профессор Абрахам Леб оценил возможность существования других цивилизаций во Вселенной.
Британский учёный оценил возможность существования цивилизаций во Вселенной
  • Pixabay

«Сегодня мы знаем, что есть звёзды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты приблизительно такого же размера, как Земля, и находятся примерно на таком же расстоянии от светила. Значит, на них могут быть вода и жизнь в привычном для нас виде», — заявил он в рамках программы «Клуб знаменитых путешественников» — совместного проекта Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».

По словам Леба, существуют миллиарды галактик, подобных Млечному Пути, и маловероятно, что при одинаковых условиях где-то окажутся другие результаты.

Эксперт назвал вполне вероятным то, что во Вселенной существовали цивилизации, которые уже погибли, но отправили спутники в космос.

«С этими цивилизациями мы уже не сможем поговорить, но мы сможем совершить своеобразные археологические раскопки в космосе с целью найти их следы», — цитирует Леба kp.ru.

Ранее лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал о традициях космонавтов.

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