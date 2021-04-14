Британский учёный оценил возможность существования цивилизаций во Вселенной

Бывший декан астрономического факультета Гарвардского университета, профессор Абрахам Леб оценил возможность существования других цивилизаций во Вселенной.

«Сегодня мы знаем, что есть звёзды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты приблизительно такого же размера, как Земля, и находятся примерно на таком же расстоянии от светила. Значит, на них могут быть вода и жизнь в привычном для нас виде», — заявил он в рамках программы «Клуб знаменитых путешественников» — совместного проекта Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».

По словам Леба, существуют миллиарды галактик, подобных Млечному Пути, и маловероятно, что при одинаковых условиях где-то окажутся другие результаты.

Эксперт назвал вполне вероятным то, что во Вселенной существовали цивилизации, которые уже погибли, но отправили спутники в космос.

«С этими цивилизациями мы уже не сможем поговорить, но мы сможем совершить своеобразные археологические раскопки в космосе с целью найти их следы», — цитирует Леба kp.ru.

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