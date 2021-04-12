Космонавт Сураев рассказал о роли полёта Гагарина

Лётчик-космонавт, Герой России Максим Сураев рассказал о роли полёта Юрия Гагарина в космос.

«Это настоящий прорыв, дальнейшее развитие человечества, неизгладимые впечатления. Вот уже 60 лет прошло, а полёт Гагарина, хоть лично я этого, допустим, не застал, всё равно как будто только вчера состоялся», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, этот полёт по-прежнему воспринимают с той же гордостью и тем же энтузиазмом.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Сураев также рассказал о том, чем питаются современные космонавты.

«В тюбиках сейчас только мёд и кетчуп. На станции две категории еды сейчас. Это сублиматы, грубо говоря, как «Доширак». Сублимируют сок, лапшу, борщ — выпаривают жидкость, нужно залить кипятком и подождать пять минут. Вторая категория — это консервы. Это мясо, каша, цыплята», — сообщил он.

Как добавил Сураев, космонавты ограничены в потреблении калорий, чтобы сохранять форму в условиях невесомости.

Ранее лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров оценил важность полёта Гагарина в космос.