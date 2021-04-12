Космонавт Александров оценил важность полёта Гагарина

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Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров оценил важность полёта Юрия Гагарина в космос.
Космонавт Александров оценил важность полёта Гагарина
  • РИА Новости

«Переоценить важность первого полёта человека в космос невозможно. Это был настоящий триумф, с которого началась новая эра в жизни человечества», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Александрова, результаты пути, который прошла отечественная космонавтика за 60 лет, налицо, о чём свидетельствует и очередная экспедиция на МКС.

«Если же говорить о перспективах, то, я думаю, нужно переходить на большее использование автоматических систем, прежде всего снаряжая экипажи к Луне и Марсу», — отметил он.

Как считает Александров, необходимо более активно внедрять роботов, чтобы получать больше данных.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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