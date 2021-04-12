Власти Тамбовской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поздравил жителей региона с Днём космонавтики.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Будут новые старты новых героев и новые открытия, а всё же совершившийся 60 лет назад первый полёт человека в космос и первый грандиозный триумф нашей науки, техники — победа человека — войдут в историю навсегда», — заявил Никитин.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что полёт Гагарина ознаменовал начало новой эпохи, а сам космонавт навеки вписал 12 апреля 1961 года в мировую историю, передаёт megatyumen.ru.

«Наша страна многие годы была лидером в освоении космоса. Мы первыми в мире запустили искусственный спутник Земли, вывели на орбиту планеты пилотируемый космический аппарат, отправили в околоземное пространство женщину-космонавта и вышли в открытый космос», — напомнил глава региона.

Ранее герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.