Власти Тамбовской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поздравил жителей региона с Днём космонавтики.
Власти Тамбовской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Будут новые старты новых героев и новые открытия, а всё же совершившийся 60 лет назад первый полёт человека в космос и первый грандиозный триумф нашей науки, техники — победа человека — войдут в историю навсегда», — заявил Никитин.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что полёт Гагарина ознаменовал начало новой эпохи, а сам космонавт навеки вписал 12 апреля 1961 года в мировую историю, передаёт megatyumen.ru.

«Наша страна многие годы была лидером в освоении космоса. Мы первыми в мире запустили искусственный спутник Земли, вывели на орбиту планеты пилотируемый космический аппарат, отправили в околоземное пространство женщину-космонавта и вышли в открытый космос», — напомнил глава региона.

Ранее герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.

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