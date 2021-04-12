«Роскосмос» и «VK Работа» запустили проект, посвящённый карьере в космической отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с «VK Работа» запустили проект, посвящённый карьере в космической отрасли.

Об этом сообщает «Российская газета».

«На работе каждый день мы решаем нетривиальные задачи. Всё начинается после пуска — специалисты из моей группы оценивают качество принятой и зарегистрированной телеметрической информации, формируют массив данных телеизмерений и обрабатывают полученные параметры», — заявила начальник группы отдела математического обеспечения и обработки телеметрической информации космического центра «Южный» Виктория Хайрадимова.

Со своей стороны, электросварщик ручной сварки 6-го разряда производственного объединения «Полёт» Павел Сахно рассказал, что вместе с другими коллегами работает над строительством комплекса «Ангары», который в будущем намерены использовать для пилотируемых полётов.

«Сейчас я строю 3D-модели и прорабатываю стандарты технического обслуживания для особых ситуаций, пишу программы для станков с ЧПУ», — сообщил инженер-технолог по обработке металлов резанием в ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» им. С.П. Королёва Михаил Матвеев.

На портале «Космос с человеческим лицом» представлены короткие интервью сотрудников отрасли. Там же можно отправить своё резюме в отдел кадров «Роскосмоса».

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.