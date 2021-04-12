Власти Оренбургской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днём космонавтики.

Об этом сообщает RIA56.

«12 апреля 1961 года — это день национальной гордости нашей страны и торжества отечественной науки. Ровно 60 лет назад выпускник Чкаловского (Оренбургского) военного авиационного училища лётчиков Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты, совершив свой легендарный полёт на околоземную орбиту», — отмечается в поздравлении.

Паслер выразил благодарность работникам аэрокосмической отрасли за профессионализм, смелость в изучении неизведанного, патриотизм и целеустремленность.

Со своей стороны, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал полёт Гагарина величайшим событием в мировой истории, передаёт pobeda26.ru.

«Мы гордимся тем, что у истоков этой новой реальности стояли отечественные инженеры и конструкторы, а основоположником эры космических пилотируемых полётов стал наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», — сказал Владимиров.

Он также отметил, что Ставрополье внесло свой вклад в развитие отечественной космонавтики.

Ранее герой России Андрей Борисенко рассказал подробности о возможном полёте российского космонавта на Crew Dragon.