Космонавт Волынов рассказал о версии гибели Гагарина

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Дважды Герой Советского Союза, член первого отряда космонавтов Борис Волынов сообщил, что возможно самолёт Юрия Гагарина во время его последнего полёта столкнулся с метеозондом.

«Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолёт столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», — приводит РИА Новости слова Волынова.

При этом он отметил, что версий гибели Гагарина множество.

«Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная — не узнать», — отметил он.

Космонавт также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. 

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики.

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