Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

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Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики.

Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

Кудь-Сверчков заявил, что полёт Юрия Гагарина в космос, состоявшийся 60 лет назад, стал поворотным событием в мировой истории.

«Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной, мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса», — отметил Дубров.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли.

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