Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики
Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov, Олег @Novitskiy_iss и Петр Дубров поздравляют с борта Международной космической станции всех землян с праздником, с Днём космонавтики! 👨🚀🚀 #ДеньКосмонавтики#12апреля#Поехалиpic.twitter.com/EcXMNhUgRN— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 11, 2021
Кудь-Сверчков заявил, что полёт Юрия Гагарина в космос, состоявшийся 60 лет назад, стал поворотным событием в мировой истории.
«Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной, мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса», — отметил Дубров.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли.