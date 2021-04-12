Экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики.

Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov, Олег @Novitskiy_iss и Петр Дубров поздравляют с борта Международной космической станции всех землян с праздником, с Днём космонавтики! 👨‍🚀🚀 #ДеньКосмонавтики#12апреля#Поехалиpic.twitter.com/EcXMNhUgRN — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 11, 2021

Кудь-Сверчков заявил, что полёт Юрия Гагарина в космос, состоявшийся 60 лет назад, стал поворотным событием в мировой истории.

«Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной, мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в освоении космоса», — отметил Дубров.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли.