Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли
Об этом он заявил в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.
«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли», — приводит ТАСС слова Рогозина.
Он отметил, что Россия ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований — сначала автоматическими станциями, потом экипажами космонавтов.
По его словам, космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а демонстрация технологий говорит в пользу того, что «с Россией хотят дружить и работать многие».
Ранее Рогозин рассказал о планах в 2024 году обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей России.