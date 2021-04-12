Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее, находясь на пороге важных изменений в космической отрасли.

Об этом он заявил в поздравлении к 60-летию со дня первого в истории полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

«Сегодня наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что Россия ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований — сначала автоматическими станциями, потом экипажами космонавтов.

По его словам, космическая отрасль видит колоссальные возможности для международного сотрудничества, а демонстрация технологий говорит в пользу того, что «с Россией хотят дружить и работать многие».

Ранее Рогозин рассказал о планах в 2024 году обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей России.

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