Михаил Турецкий назвал полёт Гагарина в космос главным событием XX века

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Народный артист России, основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO Михаил Турецкий назвал Юрия Гагарина кумиром миллионов и рассказал RT, почему воспевает космонавтику.

«Космонавт — это судьба, а я воспеваю космонавтику за счёт того, что я родился 12 апреля», — сказал Турецкий.

Артист вспомнил, что изначально мама предложила назвать его Юрой.

«Папа картавил немножко: «Юра. Трудно произносить. Турецкий Миша будет». Но в душе они думали какое-то время, что я всё-таки Юра», — отметил Турецкий.

Он подчеркнул, что это же касалось всех остальных, кто в те годы родился 12 апреля.

«Был кумир миллионов Юрий Гагарин, его улыбка. Главное событие XX века, потому что к нему вся страна готовилась. Это для страны была такая вспышка и подъём энтузиазма и гордости за великую державу. Соревнование двух империй — Россия и Америка. Кто вперёд? И вдруг мы первые. Юрий Гагарин первый. Поэтому всех будем поздравлять с 60-й годовщиной освоения космоса. И мы в этом вопросе были первые», — рассказал Турецкий.

Ранее рок-музыкант, экс-вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном космонавтов.

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