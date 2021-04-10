Экс-вокалист группы «Земляне» рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном космонавтов

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Рок-музыкант, экс-вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков в видеоролике RT по случаю 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина рассказал, как песня «Трава у дома» стала гимном космонавтов.

«Мы достаточно часто, практически каждый год, на 12-е число приезжали в Звёздный Городок, и там (занимавший пост начальника ЦПК имени Гагарина космонавт Сергей. — RT) Крикалёв объявил, что песня хорошая и она будет гимном российских космонавтов», — вспоминает он.

При этом Скачков признался, что не может вспомнить, когда была записана песня.

«Концертов у нас было по три, по шесть иногда. За это время можно было бы и устать от этой песни, но тем не менее ничего не сделаешь — и она как закрывала раньше наш концерт, так и сейчас закрывает», — отметил музыкант.

Ранее народный артист России Олег Митяев вспомнил, как Крикалёв во время полёта в космосе попросил его приехать в Центр управления полётами и спеть для экипажа.

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